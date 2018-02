На военной базе в США 11 человек пострадали после вскрытия подозрительного конверта

После вскрытия подозрительного письма на военной базе в округе Арлингтон (штат Вирджиния, США) пострадали одиннадцать человек, сообщает местная служба пожарной охраны.

"Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.

#Update : Ft Myer Hazmat, 11 people started feeling ill after letter was opened in consolidated admin building. 3 were transported. Condition not known. Ft Myer PIO enroute.

Как отмечается, три человека были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Engine 161’s crew evacuated and decontaminated 11 patients from the hazard area, all evaluated by EMS-3transported to area hospital. All units have picked up, scene turned over to @FBIWFO @FBI pic.twitter.com/cAbNW75zOJ