На военной базе в США 11 человек пострадали после вскрытия подозрительного конверта

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Выясняются все обстоятельства произошедшего
Фото: IAFF LOCAL F253‏ via Twitter

Выясняются все обстоятельства произошедшего

После вскрытия подозрительного письма на военной базе в округе Арлингтон (штат Вирджиния, США) пострадали одиннадцать человек, сообщает местная служба пожарной охраны.

"Одиннадцать человек почувствовали себя плохо после того, как было открыто письмо в административном здании", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.

Как отмечается, три человека были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось, что супругу Дональда Трампа-младшего госпитализировали в больницу. Она открыла конверт с неизвестным порошком.

Кроме того, в один из офисов в Вестминстерском дворце, где заседает парламент Великобритании, и офис бывшего президента США Барака Обамы прислали конверты с неизвестным веществом белого цвета.

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