Строили украинцы. На военкомате в РФ заметили кирпичный тризубец

6 сентября, 20:58
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Военкомат в Могоча (Фото:Чита.ру)

Военкомат в Могоча (Фото:Чита.ру)

На здании военкомата в городе Могоча Забайкальского края России еще с 80-х выложен герб Украины. Местная власть говорит, что это дело рук украинских строителей.

Об этом заявила глава города Наталья Веко в комментарии Чита.ру.

Она рассказала, что дискуссии по этому поводу уже были, но трезубец оставили.

«Здание было построено еще в 80-е годы или в 90-е. Строили его украинцы. Тризубец выложен из кирпича, он выпуклый. Его нельзя просто закрасить. Когда поступило первое сообщение об этом, были оповещены органы. Была большая дискуссия. Были сторонники и того, чтобы его убрать, и того, чтобы его оставить», — заявила Веко.

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Веко добавила, что символ со здания решили не убирать, приняв во внимание, что сделать это проблематично.

2 сентября стало известно, что в детском саду № 30 в российском городе Чита воспитанникам выдали грамоты с изображением герба Украины. Позже был уволен руководитель детсада.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Герб Украины Тризуб

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