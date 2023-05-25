Прокуратура Нидерландов наложила арест на землю бывшего зятя Владимира Путина — Guardian 25 мая, 22:24 Йоррит Фаассен (Фото:kemifilani.ng)

Прокуратура Нидерландов наложила арест на землю бывшего зятя российского диктатора Владимира Путина Йоррита Фаассена, сообщает The Guardian.

В материале говорится, что запись в земельном кадастре Нидерландов показывает, что участок земли был конфискован 12 мая национальной прокуратурой за финансовые, экономические и экологические преступления. Агентство отвечает за обеспечение соблюдения санкций.

Видео дня

Согласно голландским кадастровым документам, земельный участок был изъят в рамках уголовного расследования.

По словам Хелин Овер де Линден, юриста и эксперта по санкциям, конфискация указывает на то, что Фаассен, вероятно, станет объектом расследования, хотя точная причина конфискации не может быть установлена из общедоступных документов. Нидерландская прокуратура не стала комментировать причину конфискации или находился ли Фаассен под следствием.

Сообщается, что Фаассен, проживающий в Москве, подвергся допросу со стороны властей в аэропорту Схипхол после недавнего прилета в Нидерланды.

Согласно сообщению, этот человек сказал, что следователи допросили Фаассена по подозрению в «уклонении от санкций» и конфисковали его ноутбук и мобильный телефон. По словам источника, он быстро вернулся в Москву.

Фаассен не отвечал на телефонные звонки и вопросы Guardian по электронной почте о конфискации земель или об инциденте в Схипхоле.