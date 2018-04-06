На виноградниках во Франции разбился вертолет, есть погибшие

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В результате аварии погибли два человека
Скриншот

В результате аварии погибли два человека

В департаменте Жиронда на юге Франции потерпел крушение вертолет.

В результате аварии два человека, находившихся на борту, погибли, передает BFMTV.

Как сообщается, вертолет упал на территории винодельческого хозяйства в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак.

Согласно предварительным данным, катастрофа произошла из-за технических проблем с двигателем, возникших во время полета. При этом отмечается, что пилот вертолета был опытным.

Ранее сообщалось, что в США дикий лось "сбил" вертолет.

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