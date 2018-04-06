На виноградниках во Франции разбился вертолет, есть погибшие

В департаменте Жиронда на юге Франции потерпел крушение вертолет.
В результате аварии два человека, находившихся на борту, погибли, передает BFMTV.
Как сообщается, вертолет упал на территории винодельческого хозяйства в двух километрах от аэродрома Артиг-де-Люссак.
Gironde : deux morts dans le crash d’un hélicoptère à Lussac. Il s’agit de deux hommes, un instructeur et son élève. https://t.co/JUWFrk2WQB pic.twitter.com/tbiN255eAy— Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) 5 апреля 2018 г.
Согласно предварительным данным, катастрофа произошла из-за технических проблем с двигателем, возникших во время полета. При этом отмечается, что пилот вертолета был опытным.
Ранее сообщалось, что в США дикий лось "сбил" вертолет.
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