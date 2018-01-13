На видео Минобороны РФ с ударом по боевикам, "обстрелявших базу Хмеймим", обнаружен монтаж

Зачем Минобороны РФ вырезало часть видео, не известно

Опубликованный Министерством обороны РФ ролик, на котором российская авиация наносит удар по боевикам, которые, как утверждается, ответственны за обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии, был смонтирован.

В частности, на шестой секунде можно увидеть, как люди, подбегающие к микроавтобусу, внезапно исчезают, после чего происходит взрыв.

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Это свидетельствует о том, что часть видео была вырезана.

Еще одним признаком монтажа является смена расположения автомобиля в правом верхнем углу, которая также происходит на шестой секунде.

При этом, сколько именно хронометража было вырезано, сказать невозможно.

Также неизвестны и причины, по которым Минобороны РФ удалило часть ролика.

В то же время, можно смело судить, что таким образом российское военное ведомство решило что-то скрыть.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай подтасовки фактов властями РФ.

Ранее глава Кремля Владимир Путин похвастался американскому режиссеру Оливеру Стоуну видео с обстрелом вертолетом США талибов, выдав его за работу российской авиации.

Позже Россия выдала кадр из игры для смартфонов за доказательства сотрудничества Пентагона с ИГ.

Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова использовала для критики США фейк о визите бен Ладена в Белый дом.

С учетом этого, утверждения РФ о ликвидации именно тех боевиков, которые совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вызывают сомнения.

Напомним, 31 декабря на авиабазе Хмеймим были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.

Минобороны РФ назвало эту информацию фейком, сообщив однако, что нападение на авиабазу таки было. По данным оборонного ведомства, в результате минометного обстрела погибли двое военнослужащих.

Впрочем, позже появились фото с поврежденными российскими самолетами на базе Хмеймим.

НВ