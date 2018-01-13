На видео Минобороны РФ с ударом по боевикам, "обстрелявших базу Хмеймим", обнаружен монтаж

Опубликованный Министерством обороны РФ ролик, на котором российская авиация наносит удар по боевикам, которые, как утверждается, ответственны за обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии, был смонтирован.
В частности, на шестой секунде можно увидеть, как люди, подбегающие к микроавтобусу, внезапно исчезают, после чего происходит взрыв.
Это свидетельствует о том, что часть видео была вырезана.
Еще одним признаком монтажа является смена расположения автомобиля в правом верхнем углу, которая также происходит на шестой секунде.
При этом, сколько именно хронометража было вырезано, сказать невозможно.
Также неизвестны и причины, по которым Минобороны РФ удалило часть ролика.
В то же время, можно смело судить, что таким образом российское военное ведомство решило что-то скрыть.
Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай подтасовки фактов властями РФ.
Ранее глава Кремля Владимир Путин похвастался американскому режиссеру Оливеру Стоуну видео с обстрелом вертолетом США талибов, выдав его за работу российской авиации.
Позже Россия выдала кадр из игры для смартфонов за доказательства сотрудничества Пентагона с ИГ.
Кроме того, спикер МИД РФ Мария Захарова использовала для критики США фейк о визите бен Ладена в Белый дом.
С учетом этого, утверждения РФ о ликвидации именно тех боевиков, которые совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вызывают сомнения.
Напомним, 31 декабря на авиабазе Хмеймим были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.
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Минобороны РФ назвало эту информацию фейком, сообщив однако, что нападение на авиабазу таки было. По данным оборонного ведомства, в результате минометного обстрела погибли двое военнослужащих.
Впрочем, позже появились фото с поврежденными российскими самолетами на базе Хмеймим.
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