В российском Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского. Об этом сообщает местное издание E1.ru.

Вместе с Шыхлинским задержали и его сына, которого впоследствии отпустили. Во время задержания силовики разбили окно его автомобиля, вытащили Шыхлинского силой и надели на него наручники.

Реклама

По словам сына Шыхлинского, отец находится в статусе свидетеля в уголовном производстве. Задержание, по его словам, проводили сотрудники ФСБ. Важные истории пишет, что российские силовики устроили «облаву» на представителей азербайджанской диаспоры.

В то же время в Воронеже силовики пришли домой к еще одному уроженцу Азербайджана — бизнесмену Юсифу Халилову, которого считают совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Канал Shot утверждает, что он является «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в области.

Шыхлинского задерживали еще 27 июня вместе с другими представителями азербайджанской диаспоры, однако впоследствии отпустили.

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых «жестоко убили» силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве подчеркнули, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что Бакинское отделение информационного агентства Russia Today продолжает работать на основе незаконного финансирования, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.