Меркель на торжестве по случаю окончания Первой мировой приняли за супругу Макрона - видео

Во время торжеств по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже пожилая француженка приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.
Как видно на видео с мероприятия, увидев французского лидера, женщина была просто в восторге и не могла сдержать эмоций, пожимая ему руку.
Когда же она заметила главу немецкого правительства, то предположила, что это первая леди Франции.
"Это вы мадам Макрон?", - поинтересовалась старушка.
В свою очередь Меркель попыталась ей объяснить, что на самом деле является канцлером Германии.
Впрочем, пенсионерка была так взволнована, что не поняла объяснений канцлера, и снова переключила внимание на Макрона, уверенная в том, что познакомилась с президентской четой.
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