Меркель на торжестве по случаю окончания Первой мировой приняли за супругу Макрона - видео

Мекрель пыталась объяснить, кто она на самом деле, однако безуспешно

Во время торжеств по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже пожилая француженка приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

Как видно на видео с мероприятия, увидев французского лидера, женщина была просто в восторге и не могла сдержать эмоций, пожимая ему руку.

Когда же она заметила главу немецкого правительства, то предположила, что это первая леди Франции.

"Это вы мадам Макрон?", - поинтересовалась старушка.

В свою очередь Меркель попыталась ей объяснить, что на самом деле является канцлером Германии.

Впрочем, пенсионерка была так взволнована, что не поняла объяснений канцлера, и снова переключила внимание на Макрона, уверенная в том, что познакомилась с президентской четой.