13 ноября 2018, вторник

Меркель на торжестве по случаю окончания Первой мировой приняли за супругу Макрона - видео

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Мекрель пыталась объяснить, кто она на самом деле, однако безуспешно
Скриншот

Мекрель пыталась объяснить, кто она на самом деле, однако безуспешно

Во время торжеств по случаю столетия окончания Первой мировой войны в Париже пожилая француженка приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

Как видно на видео с мероприятия, увидев французского лидера, женщина была просто в восторге и не могла сдержать эмоций, пожимая ему руку.

Когда же она заметила главу немецкого правительства, то предположила, что это первая леди Франции.

"Это вы мадам Макрон?", - поинтересовалась старушка.

В свою очередь Меркель попыталась ей объяснить, что на самом деле является канцлером Германии.

Впрочем, пенсионерка была так взволнована, что не поняла объяснений канцлера, и снова переключила внимание на Макрона, уверенная в том, что познакомилась с президентской четой.

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