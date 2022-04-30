«Обвиняют ВСУ»: в РФ заявили об ударе по нефтеналивному терминалу в Брянской области

30 апреля, 10:35
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Власти РФ заявили, что на территорию Брянской области пытался залететь украинский самолет (Фото:Брянская область/t.me)

Власти РФ заявили, что на территорию Брянской области пытался залететь украинский самолет (Фото:Брянская область/t.me)

В субботу, 30 апреля, в России заявили о взрывах на территории нефтеналивного терминала в Брянской области.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

В местной администрации утверждают, что на территорию региона пытался залететь украинский самолет.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию РФ, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда. В результате происшествия взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд повредил прилегающую территорию… Жертв нет», — говорится в сообщении.

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Украинское военное командование данную информацию пока не комментировало.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Авиаудар Брянская область Война России против Украины

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