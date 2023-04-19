Сработала Секретная служба. На территорию Белого дома пролез ребенок 19 апреля, 00:14 Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Маленький ребенок пролез сквозь забор вокруг Белого дома во вторник, 18 апреля. Об этом сообщает агентство AP.

Сотрудники Секретной службы США, которые отвечают за безопасность в Белом доме, забрали ребенка с северной лужайки вокруг резиденции президента и вернули родителям, которых «кратко расспросили». Доступ в Белый дом на это время ограничили.



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Представитель Секретной службы Энтони Гульельми сказал, что сотрудники «встретили любопытного молодого посетителя вдоль забора с северной стороны Белого дома, который ненадолго проник на территорию».

Как пишет The Guardian, маленькому нарушителю два года.

AP отмечает, что это, возможно, первое успешное проникновение на территорию Белого дома с тех пор, как высоту забора увеличили почти вдвое — до 3,9 метров. Новый забор выше, но расстояние между прутьями увеличилось до около 12,7 см, и в нем иногда застревают «дети постарше», пишет AP.