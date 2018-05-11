На территории национального парка в Конго похитили двух британских туристов

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Национальный парк Вирунга
Фото: Ishidro

Национальный парк Вирунга

В Национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго неизвестные убили одного из охранников парка и похитили двоих туристов из Великобритании и их водителя.

Как сообщает AP со ссылкой на Радио Окапи, их автомобиль попал в засаду. Автомобиль вез туристов из Кибюмбы в город Гома.

Охранник парка сообщил агентству, что во время засады водитель получил ранения. Нападение произошло в 10 км северу от Гомы.

"Мы находимся в тесном контакте с властями ДР Конго после инцидента с участием двух британских граждан, и наши сотрудники оказывают поддержку их семьям", - заявили в британском МИД.

На востоке Конго действует множество вооруженных группировок, которые конкурируют за богатые полезными ископаемыми земли.

Напомним, что 3 февраля в результате межэтнического конфликта на востоке ДР Конго были убиты по меньшей мере 26 человек.

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