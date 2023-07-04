Предположительно кокаин. Секретная служба США нашла белый порошок на территории Белого дома — WP 4 июля, 11:35 Как подозрительный белый порошок попал на территорию Белого дома, не уточняется (Фото:Rene DeAnda/Unsplash)

В воскресенье вечером, 2 июля, секретная служба США обнаружили белый порошок на территории Белого дома, предположительно, кокаин, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах и представителя ведомства.

По словам собеседников издания, а также представителя пожарной команды, которая отреагировала на инцидент, предварительный тест дал положительный результат на кокаин.

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«У нас есть желтая полоса, говорящая о гидрохлориде кокаина», — передал пожарный своим коллегам.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что вещество проходит дальнейшую проверку, чтобы определить его состав. Сейчас выясняется, как оно попало на территорию Белого дома, ведется расследование «причин и способов».

В момент обнаружения подозрительного вещества президента США Джо Байдена не было в Белом доме, но спецслужбы провели немедленную эвакуацию.

Гульельми отказался сообщить, где именно в Белом доме было найдено вещество или как оно было упаковано. Он только уточнил, что вещество было обнаружено сотрудниками отдела униформы Секретной службы, проводившими плановый обход здания.