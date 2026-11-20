Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в пятницу, 20 ноября, на территории страны упали две российские ракеты и один беспилотник.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Варшаве, пишет Onet.

По его словам, средства воздушного нападения упали в Молодиче и Руднике-над-Саном в Подкарпатье, а также в Новом Липовце в Люблинском воеводстве.

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«О последнем случае мы можем рассказать больше всего. Вероятнее всего, это была ракета Х-101. Во втором случае также можно говорить о ракете, а в третьем — скорее всего, о реактивном беспилотнике», — сказал глава Министерства обороны Польши.

Он добавил, что пострадавших и разрушений объектов критической инфраструктуры на территории страны нет. Косиняк-Камыш отметил, что ночная атака РФ на Украину была одной из самых масштабных за время войны. Это доказывает, что «Россия ни перед чем не останавливается, а лишь расширяет границы» войны.

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Министр добавил, что обратится к генеральному секретарю НАТО с просьбой выделить дополнительные силы и ресурсы в связи с угрозой со стороны России.

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Иренеуш Новак также сообщил, что в ночь на 20 ноября и утром того же дня польские военные обнаружили вблизи границы страны в общей сложности 11 объектов, три из которых нарушили воздушное пространство.

Ранее польские военные сообщали о вероятном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом. Мониторинговые ресурсы писали о движении крылатой ракеты РФ в сторону территории страны, в Люблине объявляли тревогу. Позже спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что одна из российских ракет могла пересечь польскую границу.

Всего в ночь на 20 ноября и утром того же дня войска РФ атаковали Украину примерно сотней баллистических и крылатых ракет, а также 404 беспилотниками.