На Тайване раскупают шевроны с медведем, который бьет Винни-Пуха. Его сравнивают с Си Цзиньпином 14 апреля, 17:45 На шевронах изображены два медведя — формозский черный, обитающий только на Тайвани, и сказочный герой Винни-Пух (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

На фоне военных учений Китая возле Тайваня жители острова начали раскупать шевроны с Винни-Пухом, которого бьют. Персонаж запрещен в КНР, вероятно, из-за сходства с Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Reuters.

Такие шевроны нашивают себе пилоты военно-воздушных сил острова. На них изображены два медведя — обитающий только на Тайвани формозский черный и сказочный герой Винни-Пух. Первый бьет лапой второго.

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Шеврон создал Алек Хсу, чтобы «поднять боевой дух» войск, и с прошлого года продает их в своем магазине. По его словам, число заказов значительно увеличилось после того, как тайваньское военное информагентство опубликовало 8 апреля фото пилота, который осматривал истребитель. На его рукаве была эта эмблема.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

В Интернете уже несколько лет шутят о сходстве главы КНР Си Цзиньпина с диснеевским Винни-Пухом. Китайские цензоры борются со сказочным персонажем и в 2017 году запретили его. Например, после того, как когда-то в комедийном шоу HBO пошутили о болезненной реакции Си Цзиньпина на сходство с медведем, телеканал в Китае запретили.

8 апреля Китай начал военные учения возле Тайваня. Это произошло на следующий день после того, как президент острова Цай Инвень вернулся с визита в Центральную Америку и США, где встретился со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Китай назвал учения «серьезным предупреждением», а во время них военно-морские силы впервые смоделировали удары боевых самолетов по Тайваню. 10 апреля КНР заявила о завершении учений, но продолжает «боевую подготовку».

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Си Цзиньпин стремится провести «историческое воссоединение». Пекин считает Тайвань частью своей территории и угрожал «без колебаний начнет войну», если остров объявит независимость.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.