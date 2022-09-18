На Тайване произошло сильное землетрясение
На Тайване произошло сильное землетрясение (Фото:Taiwan’s 0918 Earthquake Central Emergency Operations Centre / Handout via REUTERS)
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на юго-восточной части острова Тайвань в воскресенье, 18 сентября.
Как сообщает местная метеорологическая служба, эпицентр землетрясения находился в округе Тайдун. По данным метеорологического бюро, землетрясение ощущалось на всем Тайване. В столице Тайбэи ненадолго задрожали здания.
В свою очередь геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на глубине 10 км.
Как пишет Reuters, землетрясение повлекло повреждение дорожного и железнодорожного полотна, в частности некоторые поезда сошли с рельсов.
Тайваньские СМИ сообщили об обвале малоэтажного здания магазина. Сейчас там ведутся работы по поиску людей под завалами.
Поисково-спасательные работы в городе Юли, Тайвань.
Жителей предупреждают о возможности возникновения цунами. Отмечается, что опасные волны цунами возможны в радиусе 300 км от эпицентра вдоль побережья Тайваня. Также предупреждение о цунами объявило Метеорологическое агентство Японии относительно части префектуры Окинава.
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