21 октября 2018, воскресенье

На Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов, 17 погибших и 126 постравших

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В поезде находилось 366 человек
Twitter/InformeSinBandera

В поезде находилось 366 человек

На Тайване в округе Илань с рельсов сошел пассажирский поезд, сообщается о по меньшей мере 17 погибших и 126 пострадавших. Об этом сообщает местное издание The News Lens.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 16:50 по местному времени. Во время аварии перевернулись шесть вагонов.

По информации местных СМИ, в поезде находилось 366 человек.

Отмечается, что это наиболее масштабная авария на железных дорогах Тайваня с 2003 года.

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