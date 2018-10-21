На Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов, 17 погибших и 126 постравших

В поезде находилось 366 человек

На Тайване в округе Илань с рельсов сошел пассажирский поезд, сообщается о по меньшей мере 17 погибших и 126 пострадавших. Об этом сообщает местное издание The News Lens.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 16:50 по местному времени. Во время аварии перевернулись шесть вагонов.

По информации местных СМИ, в поезде находилось 366 человек.

Отмечается, что это наиболее масштабная авария на железных дорогах Тайваня с 2003 года.

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