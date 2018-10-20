20 октября 2018, суббота

На Тайване десятки тысяч людей требуют независимости от Китая

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Граждане требуют от власти провести референдум о независимости острова от Китая

Граждане требуют от власти провести референдум о независимости острова от Китая

В тайваньской столице Тайбэй перед зданием правящей Демократической прогрессивной партии граждане требуют от власти провести референдум о независимости острова от Китая. По данным организатора акции, группы Formosa Alliance, участие в ней приняли около 100 тысяч человек.

Об этом сообщает DW.

Люди держали баннеры с надписями "Скажи нет Китаю" и "Нет преследованиям".

Демократическая прогрессивная партия поддерживает движение за независимость. Президент Тайваня Цай Инвэнь также против сближения с Китаем, но до сих пор поддерживает статус-кво в отношениях с Пекином. Отношения между КНР и Тайванем стали более напряженными после ее прихода к власти.

Китай считает Тайвань своей территорией. Тайвань имеет отдельное правительство с момента, когда китайские националисты бежали туда в 1949 году после поражения в гражданской войне против коммунистов.

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