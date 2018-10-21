На Тайване число погибших в результате аварии поезда возросло до 22, еще 171 человек пострадал

В северо-восточном уезде Тайваня Илан количество погибших в результате схода поезда с рельсов возросло до 22 человек, еще 171 пострадали.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство транспорта страны.
Поезд следовал по маршруту между городами Шулин и Тайтунь, когда восемь вагонов с 366 пассажирами сошли с рельсов. Пять вагонов опрокинулись.
По данным министерства, среди погибших была 43-летняя американка. Ее госпитализировали в местную больницу.
Сейчас выясняется причина инцидента.
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