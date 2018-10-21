На Тайване число погибших в результате аварии поезда возросло до 22, еще 171 человек пострадал

В северо-восточном уезде Тайваня Илан количество погибших в результате схода поезда с рельсов возросло до 22 человек, еще 171 пострадали.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Поезд следовал по маршруту между городами Шулин и Тайтунь, когда восемь вагонов с 366 пассажирами сошли с рельсов. Пять вагонов опрокинулись.

По данным министерства, среди погибших была 43-летняя американка. Ее госпитализировали в местную больницу.

Сейчас выясняется причина инцидента.

Ранее сообщалось о 17 погибших в результате инцидента.