21 октября 2018, воскресенье

На Тайване число погибших в результате аварии поезда возросло до 22, еще 171 человек пострадал

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Сейчас выясняется причина инцидента

Сейчас выясняется причина инцидента

В северо-восточном уезде Тайваня Илан количество погибших в результате схода поезда с рельсов возросло до 22 человек, еще 171 пострадали.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Поезд следовал по маршруту между городами Шулин и Тайтунь, когда восемь вагонов с 366 пассажирами сошли с рельсов. Пять вагонов опрокинулись.

По данным министерства, среди погибших была 43-летняя американка. Ее госпитализировали в местную больницу.

Сейчас выясняется причина инцидента.

Ранее сообщалось о 17 погибших в результате инцидента.

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