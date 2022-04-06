«Алея пацанов»: появилось видео с десятками свежих могил российских десантников и морпехов на Ставрополье

6 апреля, 14:42
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С начала вторжения ВС РФ в Украину ликвидированы уже более 18 тысяч оккупантов (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

С начала вторжения ВС РФ в Украину ликвидированы уже более 18 тысяч оккупантов (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В соцсетях появилось видео из Ставропольского края РФ, демонстрирующее масштабы потерь российских войск в Украине.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

На обнародованных кадрах видна длинная вереница из десятков свежих могил, над которыми реют флаги ВДВ и морской пехоты.

Видео дня

«Вот она. Алея пацанов. Город Михайловск. ВДВшники пацаны… Морпех — последний вот», — отметил автор видео, комментируя увиденное.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1511639647897767938

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля ВС РФ потеряли в Украине уже более 18 тысяч своих военных.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Российские военные ВДВ РФ Морпехи Кладбище Война России против Украины

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