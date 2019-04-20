На следующей неделе Байден объявит об участии в выборах президента - СМИ
Информационное агентство Associated Press сообщает, что на следующей неделе бывший вице-президент США Джо Байден объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.
О планах Байдена сообщили три источника из окружения политика.
Сообщается, что команда Байдена рассматривает вариант объявить об участии в кампании во время визита в Шарлоттсвилль в Вирджинии.
Напомним, что для 76-летнего Байдена это участие в выборах может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов спустя три месяца после начала кампании.
В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз.
Затем Барак Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента.
Во время президентства Обамы Байден дважды занимал пост вице-президента - с 2009-го по 2017 год.