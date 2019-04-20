На следующей неделе Байден объявит об участии в выборах президента - СМИ Сегодня, 05:49 904 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Brian Snyder Джо Байден REUTERS/Brian Snyder

Информационное агентство Associated Press сообщает, что на следующей неделе бывший вице-президент США Джо Байден объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.

О планах Байдена сообщили три источника из окружения политика.

Сообщается, что команда Байдена рассматривает вариант объявить об участии в кампании во время визита в Шарлоттсвилль в Вирджинии.

Напомним, что для 76-летнего Байдена это участие в выборах может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов спустя три месяца после начала кампании.

В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз.

Затем Барак Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента.

Во время президентства Обамы Байден дважды занимал пост вице-президента - с 2009-го по 2017 год.