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На следующей неделе Байден объявит об участии в выборах президента - СМИ

Сегодня, 05:49
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На следующей неделе Байден объявит об участии в выборах президента - СМИ - фото

REUTERS/Brian Snyder

Джо Байден

Информационное агентство Associated Press сообщает, что на следующей неделе бывший вице-президент США Джо Байден объявит о своем участии в выборах президента 2020 года.

О планах Байдена сообщили три источника из окружения политика.

Сообщается, что команда Байдена рассматривает вариант объявить об участии в кампании во время визита в Шарлоттсвилль в Вирджинии.

Напомним, что для 76-летнего Байдена это участие в выборах может стать третьим. Впервые демократ стал кандидатом на президентских выборах в 1988 году, но отозвал свою кандидатуру с выборов спустя три месяца после начала кампании. 

В 2008 году он вновь стал бороться за свое выдвижение от Демократической партии, однако затем снял свою кандидатуру с праймериз.

Затем Барак Обама выбрал Байдена в качестве кандидата на пост вице-президента. 

Во время президентства Обамы Байден дважды занимал пост вице-президента - с 2009-го по 2017 год.

Теги:   США Джо Байден

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