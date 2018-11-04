04 ноября 2018, воскресенье

На Сицилии в результате наводнения погибли десять человек

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На Сицилии реки вышли из берегов

На Сицилии реки вышли из берегов

На итальянском острове Сицилия в результате наводнения погибли десять человек.

Как сообщает ANSA, девять человек, включая женщин и детей, погибли на вилле в районе Кавалларо в коммуне Кастельдачча (Палермо). Одна из рек вышла из берегов из-за проливных дождей, которые обрушились на остров, и затопила дом.

Как сообщает Repubblica, среди погибших - двое детей одного года и трех лет и 15-летний подросток. В доме находилось две семьи, в общей сложности, было 12 человек. Двоим удалось спастись.

Еще один человек, пропавший без вести в Викари (Палермо), был найден мертвым. Его автомобиль затопило водой - мужчина не успел выбраться.

Напомним, что на островах Сицилии и Сардинии объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

В Венеции из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.

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