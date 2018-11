На Сицилии в результате наводнения погибли десять человек

На итальянском острове Сицилия в результате наводнения погибли десять человек.

Как сообщает ANSA, девять человек, включая женщин и детей, погибли на вилле в районе Кавалларо в коммуне Кастельдачча (Палермо). Одна из рек вышла из берегов из-за проливных дождей, которые обрушились на остров, и затопила дом.

Как сообщает Repubblica, среди погибших - двое детей одного года и трех лет и 15-летний подросток. В доме находилось две семьи, в общей сложности, было 12 человек. Двоим удалось спастись.

Еще один человек, пропавший без вести в Викари (Палермо), был найден мертвым. Его автомобиль затопило водой - мужчина не успел выбраться.

Via Porta di Castro in Palermo, Sicily turned into a flood torrent under the torrential rainfall tonight, November 2/3. Video: F. Masaro / Associazone MeteoPalermo pic.twitter.com/WJgKr8fw9L