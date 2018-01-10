На Шри-Ланке впервые за 60 лет женщинам разрешили покупать алкоголь

Как правило, женщины на Шри-Ланке не употребляют алкоголь

На Шри-Ланке женщинам разрешили покупать алкоголь и работать в заведениях, которые занимаются продажей или изготовлением спиртных напитков.

Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравера сообщил, что правительство внесло поправки в закон, который 63 года назад установил запрет на продажу алкоголя женщинам, сообщает BBC.

Многие женщины выразили в социальных сетях благодарность правительству за изменение закона, который был признан дискриминационным по отношению к женщинам.

На Шри-Ланке большинство женщин не употребляют алкоголь, поскольку это противоречит их культуре.

Отмена запрета позволит женщинам старше 18 лет свободно покупать алкоголь и работать в местах производства и сбыта спиртных напитков без предварительного одобрения со стороны властей.

Напомним, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд разрешил женщинам управлять автомобилем.