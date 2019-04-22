На Шри-Ланке во время попытки силовиков обезвредить бомбу произошел новый взрыв - Reuters Сегодня, 14:50 243 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dinuka Liyanawatte О пострадавших в результате нового взрыва не сообщается REUTERS/Dinuka Liyanawatte

На фоне серии терактов на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 300 человек, в понедельник, 22 апреля, прогремел еще один взрыв, передает со ссылкой на очевидцев агентство Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел во время попытки силовиков обезвредить бомбу, которая была установлена в микроавтобусе.

При этом отмечается, что автомобиль был припаркован возле церкви, где накануне в результате теракта погибли несколько десятков человек.

В то же время информации о пострадавших во время нового взрыва на данное время нет.

Напомним, 21 апреля, в день празднования католиками Пасхи, на Шри-Ланке произошло сразу восемь взрывов. Целями террористов стали отели и церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки по подозрению в причастности к взрывам задержала восемь человек.

По последним данным, в результате взрывов погибли не менее 290 человек, среди них - 35 иностранцев.