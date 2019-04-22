#
Сергей Фурса
Начинается новое кино
Дмитрий Яблоновский
Три совета на будущее
Лилия Шевцова
Как россияне следили за выборами в Украине
Леонид Кравчук
Главный результат выборов
Спецтема: Выборы президента Украины

На Шри-Ланке во время попытки силовиков обезвредить бомбу произошел новый взрыв - Reuters

Сегодня, 14:50
243
Цей матеріал також доступний українською
На Шри-Ланке во время попытки силовиков обезвредить бомбу произошел новый взрыв - Reuters - фото

REUTERS/Dinuka Liyanawatte

О пострадавших в результате нового взрыва не сообщается

На фоне серии терактов  на Шри-Ланке, в результате которых погибли около 300 человек, в понедельник, 22 апреля, прогремел еще один взрыв, передает со ссылкой на очевидцев агентство Reuters.

Как сообщается, инцидент произошел во время попытки силовиков обезвредить бомбу, которая была установлена в микроавтобусе.

При этом отмечается, что автомобиль был припаркован возле церкви, где накануне в результате теракта погибли несколько десятков человек.

В то же время информации о пострадавших во время нового взрыва на данное время нет.

Напомним, 21 апреля, в день празднования католиками Пасхи, на Шри-Ланке произошло сразу восемь взрывов. Целями террористов стали отели и церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. 

Полиция Шри-Ланки по подозрению в причастности к взрывам задержала восемь человек.

По последним данным, в результате взрывов погибли не менее 290 человек, среди них - 35 иностранцев.

Теги:   Теракт Шри-Ланка

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 14:00

img
ГПУ вызвала Ложкина, Филатова и Гонтареву для вручения подозрений
Политика

Вчера, 16:24

img
Зеленский объяснил, почему он нарушил закон и показал бюллетень
Политика

Сегодня, 13:47

img
Не оправдать худших опасений. Как в Украине и мире реагируют на победу Зеленского

Выбор редакции

Эксперты

Сегодня, 14:26

img
Реакция бизнеса на результаты выборов президента Украины. LIVE
Политика

Сегодня, 00:24

img
Следующий шаг. Когда состоится инаугурация новоизбранного президента
Политика

Вчера, 22:30

img
Минск, узники Кремля, совет от Порошенко. О чем Зеленский заявил на первом брифинге - максимально кратко

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться