На Шри-Ланке во время попытки силовиков обезвредить бомбу произошел новый взрыв - Reuters
На фоне серии
терактов на Шри-Ланке, в результате
которых погибли около 300 человек, в понедельник, 22 апреля, прогремел еще один
взрыв, передает со ссылкой на очевидцев агентство Reuters.
Как сообщается, инцидент произошел во время попытки силовиков обезвредить бомбу, которая была установлена в микроавтобусе.
При этом отмечается, что автомобиль был припаркован возле церкви, где накануне в результате теракта погибли несколько десятков человек.
В то же время информации о пострадавших во время нового взрыва на данное время нет.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католиками Пасхи, на Шри-Ланке произошло сразу восемь взрывов. Целями террористов стали отели и церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
Полиция Шри-Ланки по подозрению в причастности к взрывам задержала восемь человек.
По последним данным, в результате взрывов погибли не менее 290 человек, среди них - 35 иностранцев.