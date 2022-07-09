На Шри-Ланке проходят протесты на фоне экономического кризиса, протестующие ворвались в президентский дворец

9 июля, 13:02
Участники протеста на Шри-Ланке (Фото:REUTERS/Dinuka Liyanawatte)

Участники протеста на Шри-Ланке (Фото:REUTERS/Dinuka Liyanawatte)

На Шри-Ланке проходит акция протеста, вызванная экономическим кризисом. Тысячи протестующих ворвались в официальную резиденцию президента и его секретариат.

Об этом сообщает Reuters.

Военнослужащие и полиция не смогли сдержать толпу, скандировавшую лозунги с призывом к президенту Готабая Раджапакса уйти в отставку. Отмечается, что в течение нескольких месяцев возле здания проходили сидячие протесты.

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Два источника в министерстве обороны сообщили изданию, что президент Раджапакса выехал из резиденции в пятницу из соображений безопасности в преддверии запланированного на выходные митинга.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе в субботу созвал экстренное собрание лидеров партий, чтобы обсудить ситуацию и прийти к быстрому решению, говорится в заявлении его офиса. Он также попросил спикера созвать парламент.

Как сообщили Reuters источники в больницах, по меньшей мере 21 человек, в том числе двое полицейских, были ранены и госпитализированы в ходе продолжающихся протестов.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Остров с населением 22 миллиона человек борется с острой нехваткой иностранной валюты, что ограничило импорт основных видов топлива, продуктов питания и лекарств.

Кризис наступил в связи с пандемией COVID-19, нанесшей удар по экономике, зависящей от туризма. Также сократились денежные переводы от иностранных рабочих. Кризис усугубился накоплением огромного государственного долга, ростом цен на нефть и запретом на импорт химических удобрений в прошлом году, который опустошил сельское хозяйство. Многие винят в упадке страны президента Раджапакса. Участники мирных протестов с марта требовали его отставки.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Акция протеста Шри-Ланка

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