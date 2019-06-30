Алексей Бондарев
Я устал, я ухожу. Фильмы о кризисе среднего возраста
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Евгений Черняк
Говорите, счастье не в деньгах? У вас нет ни того, ни другого
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

На Шри-Ланке наняли двух палачей для первой казни за последние 43 года

Вчера, 20:56
2575
Цей матеріал також доступний українською

Flickr / Shirley Sekarajasingham

Шри-Ланка казнит 4 человек, связанных с наркотиками

Власти Шри-Ланки наняла по объявлению двух палачей для первой за последние 43 года смертной казни.

Казнить будут четырех человек, которых ранее признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, передает ВВС.

На объявление о поиске палачей ответили более 100 кандидатов. Они должны быть мужчиной из Шри-Ланки в возрасте 18−45 лет и владеть «психической силой».

Представитель тюрьмы заявил, что двум успешным кандидатам необходимо пройти обучение, которое займет около двух недель.

Теги:   Смертная казнь Шри-Ланка

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

События

Вчера, 07:08

img
Стоп, машины. Киев вошел в пятерку городов Европы с худшими пробками
Политика

Вчера, 07:27

img
Гендиректор 1+1 рассказал, будет ли канал поддерживать Слугу народа
Технологии

Вчера, 10:00

img
Венчурное инвестирование серьезно дискриминирует женщин — Виктория Тигипко

Выбор редакции

Политика

Вчера, 08:10

img
Радары и высокоточные ракеты. Американский генерал — о возможном вооружении США для украинской армии
Технологии

Вчера, 10:00

img
Венчурное инвестирование серьезно дискриминирует женщин — Виктория Тигипко
События

Вчера, 08:13

img
Загранпаспорта подорожают. Что изменится в Украине с 1 июля

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться