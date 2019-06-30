На Шри-Ланке наняли двух палачей для первой казни за последние 43 года Вчера, 20:56 2575 Цей матеріал також доступний українською Flickr / Shirley Sekarajasingham Шри-Ланка казнит 4 человек, связанных с наркотиками Flickr / Shirley Sekarajasingham

Власти Шри-Ланки наняла по объявлению двух палачей для первой за последние 43 года смертной казни.

Казнить будут четырех человек, которых ранее признали виновными по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, передает ВВС.

На объявление о поиске палачей ответили более 100 кандидатов. Они должны быть мужчиной из Шри-Ланки в возрасте 18−45 лет и владеть «психической силой».

Представитель тюрьмы заявил, что двум успешным кандидатам необходимо пройти обучение, которое займет около двух недель.