На Шри-Ланке продлили чрезвычайное положение, введенное после терактов Сегодня, 05:35 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo Чрезвычайное положение на Шри-Ланке было объявлено 22 апреля REUTERS/Danish Siddiqui/File Photo

Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена из соображений национальной безопасности продлил на месяц, до 22 июля, режим чрезвычайного положения.

Как сообщает Xinhua, в документе отмечается, что чрезвычайное положение «действует ради общественной безопасности, охраны общественного порядка и обеспечения поставок и услуг, необходимых для жизни общества».

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

По обновленным данным, жертвами терактов стали 253 человека, в том числе 40 иностранцев.

Власти Шри-Ланки заявили, что взрывы были организованы двумя местными исламистскими группировками — National Tawheed Jamaath (NTJ) и Jamathei Millathu Ibrahim (JMI). В то же время террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность.