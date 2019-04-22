На Шри-Ланке отключили соцсети и мессенджеры после масштабных терактов Сегодня, 10:34 22 Цей матеріал також доступний українською Athit Perawongmetha/Reuters Теракты забрали жизни почти 300 человек Athit Perawongmetha/Reuters

На Шри-Ланке заблокировали популярные мессенджеры и соцсети после масштабных терактов.

Как сообщает CNN, правительство приняло решение о временной блокировке из-за дезинформации и ложных сообщениях о взрывах.

Заблокированные Instagram, Facebook, YouTube, а также мессенджеоы WhatsApp, Viber и Snapchat.

Twitter пока работает в обычном режиме.

В Facebook отреагировали на временный запрет. Там заявили, что работают с правоохранительными органами Шри-Ланки и пытаются выявить контент, который нарушает стандарты компании.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.

По последним данным, погибли не менее 290 человек.