На Шри-Ланке отключили соцсети и мессенджеры после масштабных терактов
На Шри-Ланке заблокировали популярные мессенджеры и соцсети после масштабных терактов.
Как сообщает CNN, правительство приняло решение о временной блокировке из-за дезинформации и ложных сообщениях о взрывах.
Заблокированные Instagram, Facebook, YouTube, а также мессенджеоы WhatsApp, Viber и Snapchat.
Twitter пока работает в обычном режиме.
В Facebook отреагировали на временный запрет. Там заявили, что работают с правоохранительными органами Шри-Ланки и пытаются выявить контент, который нарушает стандарты компании.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.
По последним данным, погибли не менее 290 человек.