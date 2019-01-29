На шахте в Польше произошло землетрясение: восемь человек пропали без вести Сегодня, 19:08 4680 Цей матеріал також доступний українською Magazyn Lubin.pl Восемь горняков заблокированы под землей Magazyn Lubin.pl

Во вторник, 29 января, в районе шахты Рудна на западе Польши произошел сильный подземный толчок, в результате восемь шахтеров пропали без вести.

В компании KGHM, владеющей шахтой, заявили, что в момент обрушения горной породы в опасной зоне находилось 32 человека. Семерых горняков доставили в больницу для обследования.

W tej chwili poszukiwanych jest 8 górników po wstrząsie w ZG Rudna. Cały czas trwa akcja ratownicza. 29 января 2019 г.

W tej chwili poszukiwanych jest 8 górników po wstrząsie w ZG Rudna. Cały czas trwa akcja ratownicza. — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) 29 января 2019 г.

Спасательная операция продолжается.

В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что в указанном районе произошел подземный толчок магнитудой 4,9.

Рудна - самая крупная шахта по добыче медной руды в Европе и одна из крупнейших в мире.