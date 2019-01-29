На шахте в Польше произошло землетрясение: восемь человек пропали без вести
Во вторник, 29 января, в районе шахты Рудна на
западе Польши произошел сильный подземный толчок, в результате восемь шахтеров
пропали без вести.
В компании KGHM, владеющей шахтой, заявили,
что в момент обрушения горной породы в опасной зоне находилось 32 человека. Семерых горняков доставили в больницу для обследования.
Спасательная операция продолжается.
В Европейско-средиземноморском
сейсмологическом центре заявили, что в указанном районе произошел подземный
толчок магнитудой 4,9.
Рудна - самая крупная шахта по добыче медной
руды в Европе и одна из крупнейших в мире.