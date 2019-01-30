На шахте в Польше произошло землетрясение: 15 пострадавших Сегодня, 10:29 367 Цей матеріал також доступний українською EPA Землетрясение на шахте Рудна в Польше EPA

В результате сильного землетрясения на шахте Рудна в польском городе Польковице пострадали 15 людей, еще одного мужчину разыскивают спасатели.

Как сообщает RMF 24, землетрясение произошло на глубине 770 метров, его оценили в 7 из 10 баллов по шкале Рихтера. Во время землетрясения в шахте находилось 32 человека. Из 15 пострадавших четверо мужчин госпитализированы.

Из 15 пострадавших четверо госпитализированы / Фото: EPA

Состояние одного пострадавшего оценивают как тяжелое. Пресс-секретарь областной специализированной больницы в Легнице Томаш Козел рассказал, что 50-летний мужчина получил множественные травмы и будет транспортироваться в больницу во Вроцлаве с помощью вертолета.



Одного шахтера все еще ищут спасатели. Спасательная операция проводится в зоне площадью от 650 до 750 метров.

