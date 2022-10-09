Остановили поезда на севере страны. В Германии подозревают Россию в сбое работы железных дорог 9 октября, 19:48 Поезда на севере Германии остановились на три часа (Фото:s-bahn.hamburg)

Утром 8 октября на три часа остановились поезда на севере Германии из-за того, что в двух местах преднамеренно перерезали жизненно важные для железнодорожной сети кабели.

Власти назвали произошедшее актом саботажа, не уточнив официально, кто может нести за него ответственность, сообщило агентство Reuters.

Федеральная полиция расследует инцидент, заявила министр внутренних дел Нэнси Файзер, добавив, что мотивы инцидента неясны.

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Источник агентства в службе безопасности сообщил, что причин может быть множество: от кражи кабеля, что случается довольно часто, до целенаправленной атаки.

Первоначально немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn объяснял нарушение работы технической проблемой с радиосвязью. В 11:06 Deutsche Bahn написал в Twitter, что движение восстановлено, но предупредил о возможных отменах и задержках поездов.

Сбой затронул железнодорожное сообщение через земли Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, а также города-государства Бремен и Гамбург, что отразилось на международных железнодорожных рейсах в Данию и Нидерланды.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг заявил, что сбои в работе железной дороги вызваны «целенаправленными и преднамеренными действиями».

Газета Bild процитировала внутренний документ Федерального управления уголовной полиции, в предварительном анализе инцидента говорится, что акт «саботажа по заказу государства возможен».

В документе обращается внимание на значительное расстояние между местами, где были перерезаны кабели: в Херне, на западе земли Северный Рейн-Вестфалия, и в Берлине — примерно в 540 километрах.

Также отмечается, что инцидент произошел вскоре после подводных взрывов в прошлом месяце на газопроводах Nord Stream 1 и 2 между Германией и Россией.

Депутат от Партии зеленых и председатель комитета немецкого парламента по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что за остановкой движения поездов может стоять Россия.

«Чтобы осуществить это, вы должны очень точно знать систему радиосвязи железной дороги. Вопрос в том, имеем ли мы дело с саботажем со стороны иностранных держав», — сказал Хофрайтер газетной группе Funke.

Он добавил, что учитывая, что утечки из Nord Stream «указали на Кремль», «мы не можем исключить, что Россия также может стоять за атакой на железнодорожные перевозки».

Хофрайтер преположил, что оба события являются «предупредительными выстрелами» из-за поддержки Германией Украины.

Местные СМИ также пишут, что полиция также подозревает в организации инцидента левых экстремистов.

В то же время, берлинское издание Der Tagesspiegel со ссылкой на свои источники сообщает, что полиция подозревает в остановке поездов именно Россию.

В Германии беспокоятся о растущих гибридных угрозах.

«Каждая электростанция, каждая труба для транспортировки энергии — это потенциальная цель», — сказал Bild генерал-майор Карстен Брейер.

На фоне последних диверсий на Северных потоках и остановки поездов Хофрайтер призвал инвестировать 20 миллиардов евро в ближайшие годы в повышение безопасности, в том числе кибербезопасности.

27 сентября появились сообщения о трех точках утечки на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел неподалеку от побережья Дании и совпал с презентацией европейского проекта Балтийский поток, позволяющего поставлять из Норвегии в Польшу через территорию Дании до 10 млрд кубометров газа в год.

29 сентября Швеция сообщила о четвертой утечке газа из газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2.



Власти Германии предполагают, что обе нити газопровода Северный поток-1 и одна из двух нитей Северного потока-2 могут оказаться непригодными навсегда.



Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии инциденты с повреждением газопроводов Северный поток -1 и Северный поток-2 считают «умышленными актами диверсии».

В ЕС также заявили, что утечки на обоих газопроводах являются результатом умышленных действий.

Позже в НАТО также заявили о диверсиях и пригрозили решительным ответом.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».