#RussianShameDay. На самой известной площади Нью-Йорка появился призыв бойкотировать 9 мая — фото

6 мая, 12:00
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На Таймс Сквер появился призыв бойкотировать 9 мая (Фото:ВКУ)

На Таймс Сквер появился призыв бойкотировать 9 мая (Фото:ВКУ)

На самой известной площади Нью-Йорка — Таймс Сквер на Манхэттене — появился призыв ко всем неравнодушным бойкотировать 9 мая. Об этом сообщил Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ).

Война России против Украины — главные события 6 мая

«В эту дату российские оккупанты будут праздновать свой День победы в разрушенном Мариуполе, над свежими могилами невинных людей, оскорбляя память миллионов украинцев, погибших во Второй Мировой войне. Россияне не имеют права праздновать победу над нацизмом, ведь сами действуют в соответствии с жесточайшими нацистскими сценариями!» — говорится в сообщении ВКУ.

Видео дня

Всемирный Конгресс Украинцев, ранее призвавший провозгласить 9 мая Днем позора России, просит все мировое сообщество, от обычных пользователей соцсетей до представителей международных организаций, влиятельных инфлюэнсеров и медиа, поддержать кампанию, распространяя информацию о российских зверствах в своих социальных сетях с хештегом #RussianShameDay.

Ранее организация призвала провозгласить 9 мая Днем позора России (Фото: СГП)
Ранее организация призвала провозгласить 9 мая Днем позора России / Фото: СГП

В СКУ добавили, что до 8 мая нужно публиковать фотодоказательства зверств россиян из собственного архива или материалов DATTALION и ВКУ, по желанию добавить сопроводительный текст, а для создания цепочки обязательно добавлять хештег #RussianShameDay и #UnitewithUkraine #StandwithUkraine.

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Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   Нью-Йорк Всемирный конгресс Украинцев 9 мая День победы Война России против Украины

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