Еще один «хлопок»: в РФ вспыхнул масштабный пожар на Сахалинской электростанции — видео 30 апреля, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Огонь перекинулся на кровлю здания (Фото:Скриншот видео Другой Сахалин)

В субботу, 30 апреля, на Дальнем Востоке России вспыхнул масштабный пожар на электростанции.

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Как сообщается, во втором блоке Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул турбогенератор.

«По словам сотрудников, был слышен хлопок, затем в здании появился дым. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно», — сообщает Mash.

Видео дня

Позже огонь перекинулся на кровлю здания. На обнародованных в соцсетях видео очевидцев видно, как с крыши ГРЭС поднимаются густые клубы черного дыма.

В компании Сахалинэнерго причиной пожара назвали «отключение одного из турбогенераторов».

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