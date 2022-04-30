Еще один «хлопок»: в РФ вспыхнул масштабный пожар на Сахалинской электростанции — видео

30 апреля, 08:38
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Огонь перекинулся на кровлю здания (Фото:Скриншот видео Другой Сахалин)

Огонь перекинулся на кровлю здания (Фото:Скриншот видео Другой Сахалин)

В субботу, 30 апреля, на Дальнем Востоке России вспыхнул масштабный пожар на электростанции.

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Как сообщается, во втором блоке Сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул турбогенератор.

«По словам сотрудников, был слышен хлопок, затем в здании появился дым. Все, кто находился внутри, эвакуировались самостоятельно», — сообщает Mash.

Видео дня

Позже огонь перекинулся на кровлю здания. На обнародованных в соцсетях видео очевидцев видно, как с крыши ГРЭС поднимаются густые клубы черного дыма.

В компании Сахалинэнерго причиной пожара назвали «отключение одного из турбогенераторов».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Дальний Восток Электростанция Сахалин Пожар

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