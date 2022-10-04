На Сахалине семьям мобилизованных россиян раздадут рыбу — СМИ 4 октября, 13:42 «Частичная» мобилизация в РФ (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Родственники мобилизованных жителей российского Сахалина получат по пять кг рыбы на человека в рамках поддержки от государства.



Об этом сообщает российское издание Иасах.ком со ссылкой на брифинг руководителя регионального исполкома Единой России Михаила Шувалова.

«Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, порядка 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут порядка 5‑6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба», — сказал он.

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Он уточнил, что это одна из мер поддержки семей мобилизованных, а не единственная.

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