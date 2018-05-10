На рынке в Сомали прогремел взрыв, есть погибшие

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Инцидент произошел в час пик на рынке в городе Ванлавейн (иллюстративное фото)
Фото: mareeg.com

Инцидент произошел в час пик на рынке в городе Ванлавейн (иллюстративное фото)

В Сомали в результате взрыва на рынке по продаже листьев ката погибли по меньшей мере пятеро человек, еще 10 получили ранения, сообщает Reuters.

"Взрыв произошел на оживленном рынке по продаже листьев ката (легкий наркотик-стимулятор) в городе Ванлавейн, примерно в 90 км к северо-западу от Могадишо", - говорится в сообщении.

Из-за нехватки больниц, жители города расположили раненых у себя дома.

По словам капитана полиции Фараха Исмаила, количество жертв может возрасти.

Полиция расследует, был ли взрыв спровоцирован заложенной бомбой или террористом-смертником.

Ранее сообщалось, что в Сомали смертник взорвал авто на военной базе.

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