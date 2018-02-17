На рыбном рынке в Нигерии подорвались террористы-смертники, есть погибшие и раненые

В нигерийском городе Майдугури недалеко от центра подорвались три террориста-смертника.

Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию, взрыв произошел недалеко от центра на рыбном рынке.

В результате атаки погибли, по меньшей мере, 18 человек, еще 22 получили ранения.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Вместе с тем, отмечается, что использования террористов-смертников в переполненных районах является отличительной чертой террористической группировки Боко Харам, жертвами которой с 2009 года стали более 20 тысяч человек. Еще более 2 млн были вынуждены покинуть свои дома.