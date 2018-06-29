В Ровенской области предотвратили вывоз женщин за границу в сексуальное рабство

В Ровенской области на международном автомобильном пункте пропуска Грушев-Будомеш правоохранители задержали мужчину, который планировал транспортировать двух женщин в Словакию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Обеих женщин в возрасте 20-ти и 25-ти лет вернули домой.

Сообщается, что 25-летний житель Волынской области искал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях и вербовал их для работы за рубежом. За каждую "сотрудницу" волынянин получал вознаграждение в 300 евро.

"Своим жертвам обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране – попадали в настоящее рабство и бесконечные долги", – отмечается в сообщении.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 149 (Продажа человека с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе т.д.) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Следственные действия продолжаются. В рамках международного следственного поручения правоохранители будут устанавливать работодателей на территории Словакии с целью их задержания и перекрытия международного канала торговли людьми.

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