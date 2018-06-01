На расследование Роберта Мюллера было потрачено 4,5 миллиона долларов

Роберт Мюллер ведет расследование о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году

Министерство юстиции США опубликовало отчет, согласно которому с октября 2017 года по март 2018 года отдел Роберта Мюллера, который ведет расследование о вмешательстве РФ в американские выборы, потратил более 4,5 миллионов долларов.

Наиболее затратными стали зарплаты сотрудников и самого Мюллера. На эти потребности было выделено 2,7 миллионов долларов.

Ранее адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что Мюллер завершит расследование против Трампа 1 сентября.

Также Джулиани сообщил о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер не может предъявить обвинения президенту США.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

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