«Два месяца назад». После начала войны России против Украины на Путина были покушения — Буданов

23 мая, 14:56
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Российский диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

После начала войны России против Украины на российского диктатора Владимира Путина было покушение, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает Украинская правда.

«На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=FY3k3ZhE4fI

По его словам, это произошло примерно два месяца назад.

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«Еще раз говорю, оно было неудачное. Огласки никакой об этом событии нет, но это имело место», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Владимир Путин Кирилл Буданов Война России против Украины

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