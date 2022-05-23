«Два месяца назад». После начала войны России против Украины на Путина были покушения — Буданов 23 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

После начала войны России против Украины на российского диктатора Владимира Путина было покушение, заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом сообщает Украинская правда.

«На Путина были покушения… На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Абсолютно неудачное покушение, однако оно реально имело место», — сказал он.

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По его словам, это произошло примерно два месяца назад.

«Еще раз говорю, оно было неудачное. Огласки никакой об этом событии нет, но это имело место», — сказал он.

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