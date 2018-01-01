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На протестах в Париже развернули флаг "ДНР"

Сегодня, 15:18
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Французские пособники боевиков на Донбассе развернули флаг псевдореспублики в Париже

В Париже во время акции протестов "желтых жилетов" двое французов - пособников оккупантов на Донбассе развернули флаг террористического формирования "ДНР".

Соответствующее фото опубликовало сообщество WarGonzo в Telegram.

Один из них – Фабрис Сорлин есть в чистилищи на сайте Миротворец, как лидер ультраправой организации Dies Irae (Судный день), член Национального фронта, бывший руководитель организации Ассоциация Франция — Европа — Россия, руководитель аналитического центра Katehon. Материалы этого центра оправдывают агрессию РФ, имеют антиукраинский и антиевропейский характер.

В последние недели Париж и всю Францию ​​охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.

Во время одной из акций протеста протестующие повредили Триумфальную арку.

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Огонь и ярость. Масштабные протесты в Париже в 20 фото

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Теги:   Протест Париж Сепаратисты ДНР

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