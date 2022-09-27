Правозащитники сообщили о смерти 57 людей во время протестов в Иране 27 сентября, 04:47 Ранее сообщалось о смерти минимум 41 человека в Иране (Фото:WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Правозащитные организации сообщили, что во время протестов в Иране погибло по крайней мере 57 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Иранская правозащитная организация, которая базируется в Осло, сообщила, что точное число погибших определить тяжело из-за блокировки интернета в Иране.

Видео дня

Несмотря на такие решения властей, видео с протестов продолжают появляться в сети. На них можно увидеть как силовики ведут огонь по протестующим.

Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.



В сети появляется множество видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями.

Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.

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