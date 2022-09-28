За 12 дней протестов в Иране погибли 76 человек
Протесты в Тегеране (Фото:WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
Центр прав человека в Иране, который базируется в Нью-Йорке, сообщил, что за 12 дней протестов в стране погибло минимум 76 человек.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Не смотря на репрессии со стороны силовиков, широкомасштабные протесты продолжаются в разных городах, включая Тегеран, Тебриз, Карадж, Кум, Язд.
Правозащитники отметили, что публиковать видео и фотографии с протестов становится сложнее из-за действий властей.
«Иран все еще находится в состоянии отключения интернета/мобильной связи, но некоторые видео все еще выходят», — сообщили правозащитники.
Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.
В сети появляется множество видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями.
Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.