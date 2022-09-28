За 12 дней протестов в Иране погибли 76 человек

28 сентября, 04:37
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Протесты в Тегеране (Фото:WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Протесты в Тегеране (Фото:WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Центр прав человека в Иране, который базируется в Нью-Йорке, сообщил, что за 12 дней протестов в стране погибло минимум 76 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Не смотря на репрессии со стороны силовиков, широкомасштабные протесты продолжаются в разных городах, включая Тегеран, Тебриз, Карадж, Кум, Язд.

Видео дня

Правозащитники отметили, что публиковать видео и фотографии с протестов становится сложнее из-за действий властей.

«Иран все еще находится в состоянии отключения интернета/мобильной связи, но некоторые видео все еще выходят», — сообщили правозащитники.

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Протесты охватили Иран с 16 сентября. Поводом для этого стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной и, вероятно, избитой иранской «полицией морали» за якобы «неправильное» ношение хиджаба.

В сети появляется множество видео, где протестующие жгут машины силовиков и забрасывают правоохранителей камнями.

Они также пытаются воспрепятствовать задержанию и отбить протестующих у полиции, срывают изображения религиозных лидеров страны.

https://www.youtube.com/watch?v=TPKiEgok45o&t=7s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Протест Протесты

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