Вручают повестки в ОВД. На протестах против мобилизации в РФ задержали более 1300 митингующих — СМИ 22 сентября, 00:35 Повестки вручают после задержания в ОВД (Фото:t.me/ovdinfo)

В России на протестах против введения мобилизации правоохранители задержали более 1300 митингующих.

Об этом сообщает ОВД-News.



По информации издания, по состоянию на 22:50 в России задержали 1326 человек, которые принимали участие в протестах.

Отмечается, что одно из массовых задержаний мирных граждан произошло в Чечне. На центральной площади Грозного полицейскими РФ были задержаны около 130 женщин, которые выступили против мобилизации.

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Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» с целью аннексии оккупированных территорий Украины. При этом диктатор так и не объявил войну формально, продолжая заявлять о «специальной военной операции» против Украины.

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