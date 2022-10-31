На пророссийском митинге в Молдове задержали порядка 80 человек

31 октября, 02:48
Поделиться:
Организаторами митингов в Молдове является пророссийская партия Шор (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Организаторами митингов в Молдове является пророссийская партия Шор (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

В воскресенье, 30 октября, на митинге в Кишиневе, организатором которого является пророссийская партия Шор, задержали 79 человек.

Об этом сообщает NewsMaker.

В полиции Молдовы сообщили, что 51 человек задержан еще до начала протеста "за намерение дестабилизировать ситуацию во время митинга". 28 протестующих были задержаны во время протестов. В полиции сообщили, что люди "вели себя агрессивно во время протеста, дестабилизируя ситуацию".

Видео дня

Среди задержанных были и организаторы из партии Шор. Полиция задержала депутата городского совета Кишинева от партии Шор Валерия Клименко, главу Оргеевского района Дину Цуркан и мэра Оргеева Павла Вережана.

Читайте также:

Полиция блокирует улицу во время антиправительственного протеста в Кишиневе, Молдова. 23 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza) «Чтобы иметь возможность окружить Украину». Россия с помощью протестов в Молдове хочет устранить президента Санду — журналистка из Кишинева

28 октября The Washington Post сообщило, что в связи с активным прозападным курсом Молдовы российские спецслужбы работают над свержением ее правительства.

Для этого кремлевский режим использует местную оппозицию, устраивающую в Кишиневе акции протеста против президента Майи Санду.

По данным журналистов, после того как ее предшественник, ярый сторонник Кремля Игорь Додон проиграл выборы, ФСБ решила сделать ставку на 35-летнего Илана Шора, чья пророссийская партия возглавила антиправительственные протесты.

По словам вице-премьера Молдовы Олега Серебряна, ФСБ активизировала свою агентуру для свержения правительства страны, стремясь компенсировать свои провалы в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=MpdvQ5Hy1Gw
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Молдова Кишинев

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X