На пророссийском митинге в Молдове задержали порядка 80 человек 31 октября, 02:48 Организаторами митингов в Молдове является пророссийская партия Шор (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

В воскресенье, 30 октября, на митинге в Кишиневе, организатором которого является пророссийская партия Шор, задержали 79 человек.

Об этом сообщает NewsMaker.



В полиции Молдовы сообщили, что 51 человек задержан еще до начала протеста "за намерение дестабилизировать ситуацию во время митинга". 28 протестующих были задержаны во время протестов. В полиции сообщили, что люди "вели себя агрессивно во время протеста, дестабилизируя ситуацию".

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Среди задержанных были и организаторы из партии Шор. Полиция задержала депутата городского совета Кишинева от партии Шор Валерия Клименко, главу Оргеевского района Дину Цуркан и мэра Оргеева Павла Вережана.

28 октября The Washington Post сообщило, что в связи с активным прозападным курсом Молдовы российские спецслужбы работают над свержением ее правительства.

Для этого кремлевский режим использует местную оппозицию, устраивающую в Кишиневе акции протеста против президента Майи Санду.

По данным журналистов, после того как ее предшественник, ярый сторонник Кремля Игорь Додон проиграл выборы, ФСБ решила сделать ставку на 35-летнего Илана Шора, чья пророссийская партия возглавила антиправительственные протесты.

По словам вице-премьера Молдовы Олега Серебряна, ФСБ активизировала свою агентуру для свержения правительства страны, стремясь компенсировать свои провалы в Украине.

