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На пресс-конференцию Путина не пустили автора расследования о Петрове и Боширове

Сегодня, 11:19
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Романа Доброхотова не пустили на пресс-конференцию Путина

Фото: Роман Доброхотов/Facebook

В России на пресс-конференцию президента Владимира Путина не пустили главного редактора The Insider Романа Доброхотова.

За полтора часа до начала мероприятия Доброхотов написал в Twitter, что его не пускает Федеральная служба охраны.

"Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали – неясно). Что ж, быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина – это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)", - отметил журналист.

В свою очередь организаторы пресс-конференции Путина заявили, что отказ допустить Доброхотова не является необычной ситуацией и связан с работой правоохранительных органов по проверке аккредитованных журналистов, сообщает ТАСС.

"ФСО постоянно получает информацию от правоохранительных органов и в соответствии с ней решает, кому предоставить допуск, а кто допущен на мероприятие с участием президента быть не может", - отметил сотрудник ФСО.

Напомним, российское издание The Insider совместно с расследователями Bellingcat выпустили серию материалов о российском ГРУ, в частности о его сотрудниках "Александре Петрове" и "Руслане Боширове". Последних подозревают в попытке отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Теги:   Журналист Владимир Путин Россия

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