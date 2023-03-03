На предприятии в Таганроге подтвердили, что самолет А-50 находится на ремонте 3 марта, 22:07 Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

На предприятии в Таганроге подтвердили белорусским журналистам, что российский самолет А-50 действительно находится на ремонте после атаки беспилотников.

Корреспондентка издания Зеркало позвонила в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и представилась сотрудницей аэродрома Мачулищи.

Видео дня

В приемной ей сообщили, что самолет действительно поступил к ним.

— Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности…

— А-50? 43-й борт вы имеете в виду?

— Да-да.

— Я вам дам телефон, свяжетесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания.

— Просто мне дают эти номера, мне хотя бы надо узнать, сколько самолет на ремонте будет…

— Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил.

— Это точно тот самолет, из Беларуси?

— Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.

Журналистке дали несколько номеров, однако ни по одному из них не ответили. Уточнить какие-либо другие подробности по поводу самолета в приемной не смогли.

26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны. В BYPOL заявляли, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна.