На предприятии в Таганроге подтвердили, что самолет А-50 находится на ремонте
Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)
На предприятии в Таганроге подтвердили белорусским журналистам, что российский самолет А-50 действительно находится на ремонте после атаки беспилотников.
Корреспондентка издания Зеркало позвонила в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и представилась сотрудницей аэродрома Мачулищи.
В приемной ей сообщили, что самолет действительно поступил к ним.
— Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности…
— А-50? 43-й борт вы имеете в виду?
— Да-да.
— Я вам дам телефон, свяжетесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания.
— Просто мне дают эти номера, мне хотя бы надо узнать, сколько самолет на ремонте будет…
— Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил.
— Это точно тот самолет, из Беларуси?
— Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.
Журналистке дали несколько номеров, однако ни по одному из них не ответили. Уточнить какие-либо другие подробности по поводу самолета в приемной не смогли.
26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.
Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.
Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны. В BYPOL заявляли, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна.