На предприятии в Таганроге подтвердили, что самолет А-50 находится на ремонте

3 марта, 22:07
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Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

Российский самолет-разведчик А-50, который базировался в Мачулищах (Фото:Maxar Technologies/Handout via Reuters)

На предприятии в Таганроге подтвердили белорусским журналистам, что российский самолет А-50 действительно находится на ремонте после атаки беспилотников.

Корреспондентка издания Зеркало позвонила в Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева и представилась сотрудницей аэродрома Мачулищи.

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В приемной ей сообщили, что самолет действительно поступил к ним.

— Я вам звоню по поводу ремонта самолета А-50, который из Беларуси к вам поступил. Мое начальство сказало у вас уточнить подробности…
 — А-50? 43-й борт вы имеете в виду?
 — Да-да.
 — Я вам дам телефон, свяжетесь по нему. Это директор дирекции гарантийного и сервисного обслуживания.
 — Просто мне дают эти номера, мне хотя бы надо узнать, сколько самолет на ремонте будет…
 — Это точно к нему. Этот самолет в его ведомство поступил.
 — Это точно тот самолет, из Беларуси?
 — Да-да, тот, который вчера к нам прибыл.

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Журналистке дали несколько номеров, однако ни по одному из них не ответили. Уточнить какие-либо другие подробности по поводу самолета в приемной не смогли.

26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны. В BYPOL заявляли, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна.

https://www.youtube.com/embed/u7d2u_j77o8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Предприятия Таганрог Самолеты А-50

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