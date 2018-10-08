08 октября 2018, понедельник

На пороховом заводе в Перми произошел взрыв, трое погибших

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Один рабочий завода погиб на месте, еще двое - в больнице

Один рабочий завода погиб на месте, еще двое - в больнице

В понедельник, 8 октября, на заводе по производству пороха в российском городе Пермь произошел взрыв.

Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье.

Согласно предварительной информации, в одном из цехов завода взорвался газовый баллон.

Как рассказали в регионального министерства здравоохранения, в результате происшествия погибли три человека.

По имеющимся данным, один из рабочих завода во время взрыва умер на месте, еще двое скончались после госпитализации.

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