На пороховом заводе в Перми произошел взрыв, трое погибших

В понедельник, 8 октября, на заводе по производству пороха в российском городе Пермь произошел взрыв.
Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье.
Согласно предварительной информации, в одном из цехов завода взорвался газовый баллон.
Как рассказали в регионального министерства здравоохранения, в результате происшествия погибли три человека.
По имеющимся данным, один из рабочих завода во время взрыва умер на месте, еще двое скончались после госпитализации.
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