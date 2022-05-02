Делает заряды для РСЗО: на оборонном заводе в Перми произошел масштабный пожар, погибли два человека — видео

2 мая, 16:26
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Причины пожара не уточняются (Фото:Скриншот видео LukaVata_fack/Twitter)

Причины пожара не уточняются (Фото:Скриншот видео LukaVata_fack/Twitter)

В воскресенье, 1 мая, на пороховом заводе в российском городе Пермь произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает местный новостной портал 59.ru.

Кроме того, в соцсетях обнародовали видео с места происшествия, на котором видно, как с территории завода поднимается огромный столб дыма.

Видео дня
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Данное предприятие специализируется на производства зарядов к реактивным системам залпового огня Град, Смерч и других вооружений.

https://twitter.com/LukaVata_fack/status/1521113452043022336

По имеющимся данным, в результате пожара, причины которого не уточняются, погибли два человека, еще один госпитализирован.

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Очевидцы утверждают, что перед происшествием был слышен мощный взрыв.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Вооружение Пермь Боеприпасы РСЗО Смерч РСЗО Град Пожар

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