Делает заряды для РСЗО: на оборонном заводе в Перми произошел масштабный пожар, погибли два человека — видео 2 мая, 16:26 Цей матеріал також доступний українською Причины пожара не уточняются (Фото:Скриншот видео LukaVata_fack/Twitter)

В воскресенье, 1 мая, на пороховом заводе в российском городе Пермь произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает местный новостной портал 59.ru.

Кроме того, в соцсетях обнародовали видео с места происшествия, на котором видно, как с территории завода поднимается огромный столб дыма.

Видео дня

Данное предприятие специализируется на производства зарядов к реактивным системам залпового огня Град, Смерч и других вооружений.

По имеющимся данным, в результате пожара, причины которого не уточняются, погибли два человека, еще один госпитализирован.

Очевидцы утверждают, что перед происшествием был слышен мощный взрыв.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.