Делает заряды для РСЗО: на оборонном заводе в Перми произошел масштабный пожар, погибли два человека — видео
Причины пожара не уточняются (Фото:Скриншот видео LukaVata_fack/Twitter)
В воскресенье, 1 мая, на пороховом заводе в российском городе Пермь произошел масштабный пожар.
Об этом сообщает местный новостной портал 59.ru.
Кроме того, в соцсетях обнародовали видео с места происшествия, на котором видно, как с территории завода поднимается огромный столб дыма.
Данное предприятие специализируется на производства зарядов к реактивным системам залпового огня Град, Смерч и других вооружений.
По имеющимся данным, в результате пожара, причины которого не уточняются, погибли два человека, еще один госпитализирован.
Очевидцы утверждают, что перед происшествием был слышен мощный взрыв.
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