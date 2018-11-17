На полицейском посту в Грозном подорвалась смертница

Пострадавших среди гражданских и полиции нет

В субботу, 17 ноября, на КПП полиции в столице Чечни Грозном смертница подорвала себя.

Об этом сообщил врио министра внутренних дел МВД Чечни Апти Алаудинов, пишет Интерфакс.

Инцидент произошел на окраине города, полицейские и гражданские в результате самоподрыва не пострадали.

По словам Алаудинова, молодая девушка подошла к федеральному посту полиции. Ее попросили остановиться и предъявить документ.

"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. Был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв", - рассказала он.

На данный момент правоохранители пытаются установить ее личность и найти возможных сообщников.

По данным Интерфакса, смертница не является уроженкой Чечни. СМИ сообщили, что мощность взрывного устройства составила 50-100 гр в тротиловом эквиваленте.

В телеграм-канале Mash появилось видео инцидента на КПП.