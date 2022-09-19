В центре Лондона ожидают до миллиона человек на похоронах Елизаветы II

19 сентября, 03:35
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Репетиция похорон Елизаветы II в Лондоне (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Репетиция похорон Елизаветы II в Лондоне (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Представитель отдела транспорта Лондона Энди Байфорд заявил, что не менее миллиона человек посетят центр города в день похорон королевы Елизаветы II в понедельник, 19 сентября.

Об этом сообщает The Guardian.

«Мы готовы к, пожалуй, одному из самых загруженных дней, с которыми когда-либо сталкивался Transport for London. Трудно точно сказать, сколько дополнительных людей воспользуется проездом, но мы готовимся к потенциальному миллиону людей только в пределах королевских дворцов и Гайд-парка», — заявил Байфорд.

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Отмечается, что транспортная сеть столицы может быть перегружена, если многие поедут домой сразу после траурной процессии. Железнодорожные компании, среди которых LNER и East Midlands Railway, предупредили, что в понедельник рейсы в Лондон будут очень загружены.

Порядка 250 дополнительных поездов будут курсировать в день похорон, среди которых несколько ночных поездов.

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Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в шотландскую резиденцию Балморал.

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III.

Государственные похороны королевы Елизаветы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Ожидается, что похороны посетят около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения получили главы государств большинства стран, с которым у Британии есть дипломатические отношения. МИД Британии в последний раз сталкивался с таким масштабным краткосрочным планированием во время государственных похорон Уинстона Черчилля в 1965 году.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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