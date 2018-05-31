На побережье Польши нашли сигнальную ракету c российской подлодки

На одном из пляжей Хельского полуострова в Польше нашли сигнальную ракету с российской подводной лодки.

Как сообщает tvn24.pl, ее обнаружили случайные люди, гулявшие по побережью Балтийского моря, после чего опубликовали соответствующее фото в соцсетях.

На снимках виден красный металлический предмет с цифрами и кирилличными буквами.

По словам официального представителя третьей флотилии ВМС Польши Радослава Пеха, данная сигнальная ракета используется на подлодках класса Kilo (по классификации НАТО).

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"Ее можно применять в различных ситуациях, например, во время всплывания лодки на поверхность или в аварийной ситуации с целью показать другим морским судам место нахождения лодки", - пояснил он.

При этом официально о каких-либо инцидентах с российскими субмаринами в Балтийском море не сообщалось.

Стоит отметить, что среди субмарин ВМФ РФ классу Kilo соответствуют подлодки проекта 877 Палтус и проекта 636 Варшавянка.

И хотя последними СССР планировал оснастить ВМС стран Варшавского договора, Пеха отмечает, что таких сигнальных ракет, как обнаруженная на Хельского полуострова на вооружении морского флота Польши нет.

Напомним, в 2014 году в СМИ появилась информация, что недалеко от берегов Швеции был запеленгован сигнал на русском языке, передаваемый на специальной частоте, используемой ВМС РФ в чрезвычайных ситуациях.

На второй день сигнал был уже зашифрован. Но удалось установить, что он выходил из точки в Стокгольмском архипелаге и уходил в Калининград.

Представители Минобороны Швеции отказались подтвердить или опровергнуть сведения о том, что ищут поврежденную российскую субмарину.

В свою очередь РФ не признала наличие в данном районе аварийной российской подлодки.