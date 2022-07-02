В Хургаде на туристку напала акула. Женщина погибла — видео
Погибшей оказалась 68-летняя гражданка Австрии (Фото:Коллаж НВ)
На пляже в египетском городе Хургада на туристку напала акула.
Как сообщает Al Arabiya, инцидент произошел в районе курорта Сахл-Хашиш.
В соцсетях также обнародовали видео очевидцев, которые были сняты сразу после нападения.
На них видно, как пострадавшая женщина пытается доплыть до причала, где уже собралась толпа людей с веревкой, чтобы помочь ей выбраться из воды.
По имеющимся данным, в результате происшествия туристка, которой оказалась 68-летняя гражданка Австрии, проживавшая последнее время в Египте, лишилась руки и ноги.
Спасатели доставили женщину в больницу, однако из-за полученных травм она скончалась.
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