В Хургаде на туристку напала акула. Женщина погибла — видео 2 июля, 13:25 Погибшей оказалась 68-летняя гражданка Австрии (Фото:Коллаж НВ)

На пляже в египетском городе Хургада на туристку напала акула.

Как сообщает Al Arabiya, инцидент произошел в районе курорта Сахл-Хашиш.

В соцсетях также обнародовали видео очевидцев, которые были сняты сразу после нападения.

На них видно, как пострадавшая женщина пытается доплыть до причала, где уже собралась толпа людей с веревкой, чтобы помочь ей выбраться из воды.

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По имеющимся данным, в результате происшествия туристка, которой оказалась 68-летняя гражданка Австрии, проживавшая последнее время в Египте, лишилась руки и ноги.

Спасатели доставили женщину в больницу, однако из-за полученных травм она скончалась.

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